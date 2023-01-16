MSGM 2023秋冬男裝系列以校園為題，服裝上也增添如校園吉祥物、校徽等圖樣。（MSGM提供）

MSGM以叛逆不羈重塑學院風，強調創造力、自由，充滿美式風格的運動衣加入品牌團隊的簽名，更顯得青春洋溢。（MSGM提供）

MSGM在米蘭理工大學的半開放校園空間發布2023秋冬男裝系列，以「MSGM 夢想家大學」為題發布2023秋冬男裝系列，作為2018年秋冬男裝系列「重返校園」的第二篇章，五年後，一所新的虛構大學描述了新一代的MSGM，開場邀請義大利新生代歌手 gIANMARIA 朗讀了一段在《春風化雨 》著名台詞，點出在這個「學院」中強調創造、自由，是一所囊括藝術、時尚、音樂與歡樂的學校。

整體服裝均帶有學院氣息，如校徽、校園吉祥物、校隊夾克、橄欖球套裝等，整體色調由光學白、墨黑、午夜藍和深紅、淡藍、灰粉及棕色的基本色調組成，整個服裝系列也大致可分成「好學生」、「壞學生」兩種類型，前者有以襯衫、針織衫以及西裝等造型為代表，後者則以率性的夾克、球衣等作表率，品牌也在部分單品中簽上設計團隊簽名，如同畢業時留下的簽名冊般，整體氛圍變得更加青春洋溢。