日本共同社16日引述消息人士透露，日德兩國政府已展開協調，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）擬於3月訪日，並在東京舉行與日本首相岸田文雄、兩國多名內閣成員參加的新對話框架「政府間磋商」的首次會議。議題計畫涵蓋烏克蘭局勢和經濟安全保障等。

據日本外務省介紹，政府間磋商是德國與其在戰略上重視的中國大陸、印度、法國等實施的對話框架。去年4月蕭茲就任後首次訪日時，雙方就設立該框架達成一致。

消息人士透露，兩國將各派出5名左右的內閣成員出席首次會議，預計還將討論氣候變化對策和強化重要物資供應鏈等擬在七大工業國（G7）廣島峰會上談論的主題。此外也將實施單獨的元首會談。

蕭茲去年11月訪問中國大陸，並與國家主席習近平舉行會談。鑒於德國與日本在重視對華經濟關係上態度一致，日方還考慮與其商議對華戰略。

岸田本月訪問了5個G7成員國，但不包含德國。他14日在美國華盛頓的記者會強調，希望盡快有機會與蕭茲交換意見。