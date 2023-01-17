大陸國家統計局17日公布，大陸12月社會消費品零售總額人民幣（下同）40,542億元，下降1.8％。2022全年，社會消費品零售總額439,733億元，下降0.2％；其中，除汽車以外的消費品零售額393,961億元，下降0.4％。

統計局公布，大陸12月社會消費品零售總額增速連續第三個月衰退，下滑幅度較11月有放緩。在12月，大陸除汽車以外的消費品零售額35,438億元，下降2.6％。

重點商品方面，大陸汽車類零售總額12月年增4.6％，2022全年增0.7％。中西藥品類零售額12月年增39.8％，2022全年增12.4％。

在2022年，大陸網上零售額137,853億元，年增4.0％。其中，實物商品網上零售額119,642億元，增長6.2％，占社會消費品零售總額的比重為27.2％；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長16.1％、3.5％、5.7％。