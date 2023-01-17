警方昨日兵分多日將一干嫌犯拘提到案。（警方提供）

警方查扣的球棒等證物。（警方提供）

輸不起！新北市汪姓男子（29歲）因開設的彈珠台店家遭旗下員工莊姓男子贏得彩票換取大量禮品，竟教唆黃姓（28歲）、蔡姓（19歲）、陳姓（21歲）及鄭姓（33歲）男子等人，將對方強押至樹林凌虐並脅迫簽具借據、本票。警方事後獲報，立即組成專案小組，日前於新北新莊、板橋、汐止等地將嫌犯拘提到案，依組織犯罪、傷害、妨害自由等罪嫌移送。

警方調查，汪嫌等人為天道盟成員，被害者莊男原為其開設的彈珠台店家員工，去年11月初，莊男以顧客身份到店內玩彈珠台，贏得大量彩票兌換禮品，不了竟遭汪嫌不滿，懷疑莊男作弊，因而教唆黃男等4人，將莊男強押至樹林區保安街一帶施暴，並脅迫簽下100萬借據、本票。

莊男遭凌虐造成頭部外傷、臉部血腫、嘴唇燙傷、頭皮、胸部、背部、雙肩、雙前臂、雙手、雙膝擦挫傷等傷勢。莊男事後向警方報案，新莊分局警方旋即成立專案小組，並分析比對確認嫌犯身份，於昨日兵分多日，在新莊、板橋、汐止等地將5名嫌犯拘提到案，訊後依組織犯罪、傷害、妨害自由等罪嫌移送地檢署偵辦。