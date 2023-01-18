漢翔公司董事長胡開宏赴台中慈愛智能發展中心，讓社會更溫暖福氣滿滿。（漢翔公司提供）

漢翔公司每年年終援例發起員工社會關懷捐款，將熱血及愛心付諸實際行動，協助該公司鄰近社福機構，如慈愛智能發展中心、台灣福氣協會、中華漢翔百元扶幼協會、星星兒的家與匠愛家園等。漢翔公司指出，連年選購有好兆頭公益產品作為三節禮品，帶「福氣」跟「好處」給公司合作夥伴，讓合作夥伴福氣臨門，每一個人都福氣滿滿。

漢翔公司說，身心障礙者是公司關切重點，董事長胡開宏日前親自帶著捐款走訪各弱勢團體，胡開宏看到每位障礙者專注認真神情心裡非常感動。台灣福氣協會著重於年長失智、失能、身心障礙者的照護，以實踐在地老化理念，讓每位老寶貝都能活得更有尊嚴，過著更精采老年生活。

中華漢翔百元扶幼協會以沙鹿鄰近地區弱勢家庭學童為主要服務對象，包含經濟弱勢、單親或者隔代教養等，平時除由漢翔員工自發性為弱勢學童進行課後輔導，更有騎腳踏車環島或是登高山的行程，照顧學童的學業表現外，更培養他們有健壯身體及堅毅的心靈；未來遇到任何事都不要忘記堅持及勇敢。

漢翔也關心以服務自閉症中重度患者為主的大樹揚智發展中心，此機構提供完善課程，使自閉症者透過潛能開發，在其他領域大放異彩，突破自閉症的限制。匠愛家園則以服務各種弱勢族群為主，使其在家園內能習得生活技能，恢復自主生活並具備工作能力。

漢翔公司說，前兩年受疫情影響公司營收略微下滑，但關懷弱勢團體的心始終不變，近期則因疫情趨緩，除受惠於全球航空業逐漸復甦帶動民用業務方面業績；漢翔在軍用業務及科技服務方面也有亮麗表現，去年營收呈現上升趨勢，2022年全年營收達302億元，成長幅度約27％營收創下歷史新高。

漢翔公司強調，期待2023年再繳出更漂亮成績單，有更多力量照顧更多的公益團體，不間斷推動及參與各項社會關懷活動，讓這個社會變得更美好。