英國承諾提供烏克蘭14輛挑戰者2型戰車，成為第1個將提供烏克蘭所要求重型戰車的西方國家。英國外交大臣今天表示，做出這個重大決定，是出於「道義責任」。
法新社報導，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）在訪問華盛頓時表示，英國成為第1個同意提供烏克蘭所要求重型戰車的西方國家，是在向俄羅斯總統蒲亭發出訊號。
他在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）說：「蒲亭應該明白，我們有戰略上的耐力和他們周旋到底，直到任務完成。為了保護他自己軍隊的生命，他能做的，就是了解我們將堅持與烏克蘭人一起，直到他們取得勝利。」
他說：「有屍袋從俄羅斯前線送回來，烏克蘭人也有，所以這個決定是基於道義責任。」
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）14日宣布，他的政府將提供14輛挑戰者2型（Challenger 2）戰車，這讓俄羅斯指責英國加劇衝突。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與柯維立會面後表示，「我們為」戰車決定「鼓掌」。
他沒有說美國也將運交戰車，但他表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本週稍晚將就烏克蘭問題與盟友會面。
布林肯在聯合記者會上說：「我預計未來幾天你們會聽到更多宣布。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。