美國前總統川普準備3度逐鹿白宮之際，幕僚表示，川普正在敦促臉書（Facebook），恢復他遭停用2年的帳號。

法新社報導，2021年1月6日國會山莊（US Capitol）發生暴動事件，川普的支持者闖入國會，試圖阻撓認證2020年總統大選結果的憲法程序。隔天，川普臉書帳號就遭停用。

法新社取得川普律師蓋斯特（Scott Gast）致臉書母公司Meta的信函，信中指出，該禁令「極大程度地扭曲和壓抑了公眾言論」。

蓋斯特主張，川普作為爭取2024年共和黨提名的主要競爭者，有理由讓禁令結束。蓋斯特並要求召開會議，討論盡快恢復川普帳號的問題。

蓋斯特寫道：「我們還認為，繼續實施禁令基本上構成…一家私人公司蓄意壓制川普先生的政治聲音。」

美國國會一個委員會去年12月建議，以川普在國會攻擊事件扮演的角色為由，對他提出起訴。

國會暴動之後，川普擁有8800萬粉絲的推特帳號也被封鎖，這位76歲的共和黨人只能透過自創平台Truth Social進行交流。他在Truth Social粉絲不到500萬。

總部位於加州的臉書過去曾表示，將在兩年後的1月7日審查對川普的禁令。

臉書今天告訴法新社：「我們將在未來幾週根據我們制定的流程宣布一項決定。」

川普2016年意外勝選，部分要歸功他對社群媒體的影響力和他龐大的網路觸及度。

去年11月，川普宣布競選連任幾天後，推特新老闆馬斯克（Elon Musk）恢復了川普的推特帳戶。目前川普尚未在推特發文。