美國《商業內幕》報導，推特總部辦公資產拍賣落下帷幕，其標誌性的「小藍鳥」雕像最終以10萬美元成交。

線上拍賣於美國當地時間17日上午開始，所有拍賣物品的起價都在25美元至50美元之間。但「小藍鳥」雕像的競拍價格在競標結束前一個小時價格突然翻了三倍。與之相比體積更大一點的霓虹燈版本「小藍鳥」則以4萬美元的價格售出。

推特總部的咖啡機、辦公桌椅、投影儀、辦公電腦等常用物品也被出售。定制的會議室桌子成交價接近1.05萬美元，高端濃縮咖啡機成交價約為1.35萬美元，「@」形狀的大花盆則以接近1.05萬美元價格出售。

馬斯克去年（2022年）10月以440億美元收購推特以來，便立即開始削減公司的開支，解雇了數千名員工，還停止公司的免費午餐和其它津貼。因此，拍賣活動也被認為與財務狀況堪憂有關。

但負責出售剩餘資產的人員接受《財星》雜誌採訪時則表示，推特的拍賣與公司的財務狀況無關。