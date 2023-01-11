社群網路推特（Twitter）上一支影片短短一天創下近1000萬次觀看次數，網友們都看呆了，這一支影片完全沒有使用任何3D特效，片中顯示出2名跑者，作好準備之後開始在天空中拔腿狂奔，請先看一下影片看看發生什麼事。

這個奇特的畫面其實是一個民眾在結冰的湖面上跑步的影片，湖面晶亮的倒影有如一面鏡子，把鄰近的湖邊景觀給倒映上來，但也因為這樣的參照物給了觀看影片的人的一個參照物的錯覺，許多網友紛紛表示：「我看了好久才意識到要把手機反過來看。」

「我也是，跑了4次才意識到對方是某種影子或輪廓，然後發現把我的手機倒過來，一切都歸位了。不過我很喜歡這支影片。」

「我討厭樹木的反射看起來比實際的樹木更清晰、更鮮明，哈哈。」也有網友笑談：「我的手機螢幕上有一條裂縫，恰巧與跑者運行的方向一致。所以我一開始以為他是在跑鋼索。」