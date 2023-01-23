2000年總統大選，國民黨「連蕭配」落敗，當時的總統李登輝被迫辭去國民黨主席，傳出曾被時任副總統連戰「逼宮」。連戰在他日前上市的新書《連戰回憶錄》說，該次敗選是國民黨政府遷台後第一次交出中央政權，使他內心愧疚不已，因支持者要求李請辭黨主席越趨激烈，他確曾與李登輝碰面、談話，並無「逼宮」之事，不過的確沒有堅決挺李續任黨主席。

連戰在回憶錄提到，當時國民黨中央黨部、李登輝官邸都被包圍，而隔天中常會時任國民黨政策會副執行長丁守中要求李登輝應為敗選負責下台，而李登輝希望看守黨務到9月再召開臨時全代會交棒，但李登輝的想法並不順遂，抗議群眾包圍中央黨部越趨激烈，使李想續任黨主席更加艱難。

連戰指出，2000年3月21日有親綠媒體報導，李登輝同意提早交卸黨主席，專心做過渡總統；該則新聞出來後，李登輝約他在辦公室見面，並提到黨部前面抗議的人鬧得不像話，南部也有人想北上反制，憂慮這樣對立下去，對國家社會都不好。李登輝問他的看法，他認為李登輝可能因為黨籍立委對其續任有不同看法而轉變心意，當下回答李登輝「化解對立要越快越好」。

連戰說，「但李登輝後來出回憶錄提及問我是否辭黨主席，當時我回說愈快愈好。」他回憶，「當時我未察覺李登輝或許是試探我對他辭黨主席的態度」，而當時他並未堅決挺李續任黨主席，「或許因此傳出我對他逼宮的說法」。他與李登輝見面後，總統府祕書室主任蘇志誠致電告訴他說，李登輝想提前辭去黨主席，他聽到後立即去電李登輝，但李登輝堅持選擇辭職，強調辭意已定，不會再改變。

連戰在回憶錄中還提到，他從政後期受到李登輝提攜，對李很尊重，因此2000年競選總統過程，對手攻擊他、把李連打成一塊，企圖形塑他若當選將是換湯不換藥，所以他的競選幕僚早有人建議，若李能提早交棒黨主席，或許有助打開選情，但最後這提議並未成為事實。

其實李登輝與連戰曾是最佳戰友，李在1993年至1996年曾3度提名連戰擔任行政院長，期間也提名連戰為國民黨副主席、搭檔參選副總統人選，且兩人成功當選成為第一屆民選正、副總統。不過2000年李摒棄宋楚瑜、提名連戰參選總統失利後，李在壓力下交卸黨主席改由連戰接任，兩人關係隨之急凍。

2001年，李登輝的政壇支持者成立台灣團結聯盟，國民黨考紀會通過撤銷李登輝黨籍，由連戰親自批示，李連合作正式畫下句點，此後雙方形同陌路。不過2020年7月30日晚間李登輝辭世後，連戰也發文追悼，肯定李登輝推動民主深化。