屏警取締違規行駛機車道汽車，春節連假開罰超過300件。(警方提供)

春節連假期間，恆春半島湧進大批出遊車潮，有騎士透過行車紀錄器錄下，一輛北返轎車為搶快違規行駛機車道，最終遭警方攔下開單，經警方統計，類似違規案件已舉發超過300件，網友譏「就你最聰明，違規還是要碰運氣的！」

枋寮警方局表示，1月24日農曆大年初三上午11時許，因台1線南北車流量大，北返車流增加，一名潘姓汽車駕駛違規行駛機慢車道，遭交通隊員警巡邏發現，立即鳴笛稽查，並在台1線內獅路口攔停舉發。

員警透露，春節期間除採機動巡邏取締外，另於沿線各路段架設錄影設備，以不定時、不定點進行取締違規車輛。對於汽車不依規定行駛機慢車道屬違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第4款，處新台幣600至1800元罰鍰。

統計春節期間初一至初六，員警舉發違規已逾300件，警局呼籲駕駛，春節期間行經車多路段時，務必遵守交通規則，切勿違規行駛機慢車道，造成危險。分局也會持續加強取締違規行為。