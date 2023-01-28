空勤總隊花蓮駐地直升機今天出動，將摔落邊坡受傷的楊姓山友（左二）救下山送醫。（花蓮縣消防局提供）

春節連假長達10天，不少民眾利用假期入山挑戰，不過已經傳來多起救援任務。今天又傳兩起，地點都在能高山區域，先是一起8人登山隊中黃姓女山友因肩、腿疼痛，無法行走；另一起是楊姓山友摔落50公尺邊坡，雖自行爬上來，但手、腳有撞傷、脫臼等傷勢，都由空勤直升機吊掛救援，分別降落德興棒球場旁空地後，由救護車載往花蓮慈濟醫院救治。

花蓮縣消防局27日傍晚5時17分接獲南投縣轉報，一支8人登山隊走能高安東軍路線，25日從南投屯原入山，預計29日從南投奧萬大下山，其中一名41歲黃姓女山友身體不適，肩部、小腿、膝蓋疼痛，由領隊陪同留在能高南峰南鞍營地待援，其餘6人繼續前行。

今天上午8時52分再接獲另一起通報，地點同樣在南鞍營地。報案人表示2男1女的3人登山隊，也是走能高安東軍，其中一名52歲楊姓山友摔落50公尺邊坡，意識清楚自行爬上來，但右背部肌肉嚴重拉傷，雙膝撞傷，右膝扭傷，右手無名指、小指脫臼，右肋骨尾椎撞傷，行走困難，3人皆在南鞍營地附近。山區天候陰雨濃霧。

花蓮縣消防局第二大隊副大隊長高子翔說，獲報後通知救援隊集結前往，但也考量路途遙遠，必須先繞到屯原入山，至少要走3天，因此同步請求空勤總隊協助。因天候許可，空勤花蓮駐地勤務第一大隊第三隊黑鷹直升機起飛吊掛，約在上午11時30分救出兩名傷患，送醫救治。

今年春節連假長，不少登山客利用假期入山挑戰，不過已傳出多起意外救援事件，所幸都未釀重大意外，花蓮空勤和地面救難單位多次出動，因此提醒登山愛好者，出發前必要妥善計畫，掌握天候資訊，才能平安登山。