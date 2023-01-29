捷克27至28日舉行總統大選第二輪決選，前北約軍事委員會主席帕維爾將軍以得票率58.32％勝出，將於3月初正式就職，成為捷克自1993年獨立後第四任總統，蔡英文總統28日晚間在第一時間代表台灣政府與人民對帕維爾總統當選人表達誠摯祝賀，期盼台捷在各類議題領域促進實質交流。

捷克政府去年公布施政綱領，將台灣列為在印太地區的重點合作國家，隨後又推出印太戰略，重申台灣為捷克未來印太政策的主要夥伴，將持續深化與台灣等印太地區民主夥伴的合作交流，及關注台海情勢與南海議題，台捷近年交流往來也愈來愈密切。

此次捷克總統大選，選民投票踴躍，第二輪投票率高達70.25％，較前次2018年的66.57％，高出3.68％，也創下2013年總統直選以來的新高。

在獲知帕維爾當選捷克新任總統，蔡英文總統第一時間即透過外交部致賀，蔡英文在賀詞中表示，樂見捷克順利完成總統大選，在民主發展進程中寫下新篇章，期盼台捷基於共享價值持續密切合作，在各類議題領域促進實質交流，深化民主夥伴關係，並祝福新任帕維爾總統任期圓滿成功。