【旅遊經 洪書瑱報導】

春天是追櫻的季節，大台北的櫻花在春神的召喚下，也紛紛大方展姿，綻放粉嫩「紅顏」，為大台北民眾蒐羅四處大台北賞櫻處，包括：平菁街42巷、陽明山公園、樂活公園及內構溪沿岸、天元宮後山，目前寒櫻等櫻花大多已盛開。

一、平菁街42巷

大自然報春，士林區平菁街是台北市賞櫻景點之一，目前寒櫻已然綻放並達盛開景象，寒櫻是由臺灣的緋寒櫻(俗稱山櫻花)與日本山櫻的「混血」的後代，初開時花瓣為淡淡粉白色，然後才足漸轉為粉紅色，最後則會呈現深紅色，因此每當寒櫻盛開時，一株寒櫻就可以欣賞到各種層次的粉紅色，展現美麗漸層的「櫻」姿，由於這裡的櫻花種植密度高，每每都能開出數大的櫻花花海，因此每一年都會吸引大批民眾前往朝聖，但提醒遊客，平菁街的寒櫻是屬「個人」所有，民眾在賞櫻的同時，請不要打擾到當地住家。

平菁街櫻花(攝影：鄒祝惠)

二、陽明公園

陽明公園已增添許多幸福氛圍，目前寒櫻接近滿開的狀態。其中櫻花溪流區滿開，大概下週結束，接著綻放有山櫻花外，陽明公園還有平戶杜鵑花以及久留米杜鵑花準備盛放，然而陽明山的旅遊盛事──陽明山花季將於2月11日登場，今年主題為「陽明春曉」，陽明公園將舉辦臺北櫻花盃街舞大賽，總獎金超過10萬元。除此之外，也有老少咸宜的草山百年風華六大文化館所串連活動，包含「華岡博物館」、「辛亥光復樓」、「陽明書屋」、「中山樓」、「林語堂故居」及「閻錫山故居」，完成活動就有機會獲得六館特色紀念大禮包，民眾可以藉機感受不一樣的陽明山文化魅力。

2023 陽明公園花況照片(圖：臺北市政府工務局公園處提供)

2023 陽明公園花況照片(圖：臺北市政府工務局公園處提供)

三、樂活公園＆內溝溪沿岸

2023 樂活公園花況照片(圖：臺北市政府工務局公園處提供)

內湖樂活公園及內溝溪櫻花步道是近幾年台北著名的賞櫻景點，櫻花步道長三公里，佈滿寒櫻、八重櫻、吉野櫻及山櫻花，在櫻花綻美之際真的是美不勝收，而目前寒櫻約花開八成，八重、昭和櫻及吉野櫻目前還在等待花神召喚訊息，樂活公園與內溝溪櫻花種植可分為五段，頭尾包括：第一區及第五區五分埤的寒櫻已大大展顏，預計賞花期可到2月中旬。過了樂活公園到景觀鐵橋第二區八重櫻、鐵橋至東湖國中第三區昭和櫻、東湖國中至五分埤多元櫻花區皆未開或零散綻放。

2023 樂活公園花況照片(圖：臺北市政府工務局公園處提供)

過了五分埤往東湖國中約100公尺櫻花花況(圖：臺北市政府工務局公園處提供)

樂活公園及內溝溪櫻花分五區段

而2023樂活夜櫻季也將在2月3日至2月28日止，而這裡的賞櫻特色除了日櫻外，還能賞夜櫻。今(2023)年樂活夜櫻季以「美好光櫻」為主題，開幕當天會邀請「光舞精靈」帶來表演，還有一連串弦樂器、舞蹈等演出。另外，19日還有氣球及泡泡秀，以及闖關遊戲，讓親子可以一起同樂！

四、天元宮後山

天元宮三色櫻盛開

天元宮三色櫻盛開

淡水天元宮一直是民眾賞櫻的重要地點，而天元宮賞櫻大致可分為二階段，除了園區，每每都由後山的三色櫻搶先綻美，雖然目前天元宮賞夜櫻活動已結束，但目前後山三色櫻已全然盛開，而園區的吉野櫻等櫻花約莫三月方可賞花！