依公開資訊揭露，110年營運出現虧損，但仍有配發董事酬金的上市公司有63家，除了上述達運每位董事酬金高達148.45萬元及同開114.74萬元之外，依高低排序第八至十高為：立德、東華、蔚華科、三洋實業、寒舍、燿華、聯合再生、利勤等，每位董事平均年領73萬～94萬元的酬金。
在這63家公司中，若以110年領到的平均董事酬金與109年比，則利勤（109年為0）、三洋實業及正達等三家為增加金額最高，分別為增加73.09萬元、67.62萬元及22.32萬元。
為強化上市公司董事及監察人酬金資訊揭露，證交所今（31）日公布「110年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」的上市公司，結果計有63家「肥貓」，其中達運（6120）及同開（3018）竟然都超過百萬元，是最大肥貓，平均每位董事各年領各為148萬元及114萬元。
依公開資訊揭露，110年營運出現虧損，但仍有配發董事酬金的上市公司有63家，除了上述達運每位董事酬金高達148.45萬元及同開114.74萬元之外，依高低排序第八至十高為：立德、東華、蔚華科、三洋實業、寒舍、燿華、聯合再生、利勤等，每位董事平均年領73萬～94萬元的酬金。
在這63家公司中，若以110年領到的平均董事酬金與109年比，則利勤（109年為0）、三洋實業及正達等三家為增加金額最高，分別為增加73.09萬元、67.62萬元及22.32萬元。
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