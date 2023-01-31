依公開資訊揭露，110年營運出現虧損，但仍有配發董事酬金的上市公司有63家，除了上述達運每位董事酬金高達148.45萬元及同開114.74萬元之外，依高低排序第八至十高為：立德、東華、蔚華科、三洋實業、寒舍、燿華、聯合再生、利勤等，每位董事平均年領73萬～94萬元的酬金。

在這63家公司中，若以110年領到的平均董事酬金與109年比，則利勤（109年為0）、三洋實業及正達等三家為增加金額最高，分別為增加73.09萬元、67.62萬元及22.32萬元。