行政院長陳建仁、新內閣今正式就任，女性首長增至7位，約佔新內閣17％，為蔡英文總統就任後的女性內閣比例最高點。對於新內閣女性首長比例增加，民眾黨立委陳琬惠表示肯定，但新內閣留任率達八成也代表「英皇意志」不散。立委邱臣遠則呼籲新內閣，儘快到立法院進行施政報告及備詢，儘速完成普發現金審議。

立法陳琬惠表示，對於新內閣增加女力表示肯定，可見已朝民團長期推廣的「三分之一性別比例原則」前進，希望能更進一步。期盼未來地方政府也積極發掘來自不同身份背景的人才，並優先任用當中女性與多元背景者成為治理團隊，中央與地方都增多分享政治空間機會，才能真正擴大性別參與。

陳琬惠說，內閣名單中部會首長近八成留任，留任率之高讓英皇意志不散，更使傲慢者有恃無恐。面對留任一事，衛福部長薛瑞元昨稱「兩個球隊比賽，沒有說上場球員由對方指定。」可見薛心無社稷、更無黎民，眼中只有黨派鬥爭。

陳琬惠認為，陳建仁內閣明顯是派系妥協的結果。現今人民關心的房價、黑金、交通、青年就業及社會安全等問題，能靠王美花、陳吉仲等一眾舊面孔改革創新嗎？她強調，既然木已成舟，新內閣一定要和民眾沒有阻隔，唯有傾聽民意、回應民意才是王道。

邱臣遠則表示，新內閣已經到位，政府應該立即上工，立法院也應提早開議，以加速行政與立法兩院磨合，儘速完成普發現金「特別條例草案」及「特別預算」的審議，讓民眾共享經濟成果，協助提振國內經濟。

他也呼籲陳建仁及新內閣，儘快到立法院進行施政報告及備詢，以使新內閣團隊儘速無縫接軌各項國家重要政策，包括強化國防安全、提振民生經濟、社會安全與治安、交通安全、居住正義、勞保改革及因應氣候變遷等等，這些最迫切的重點政策，都等待新內閣一一推動落實。

立法院新會期明2月1日開議，民眾黨立院黨團宣布，幹部總召由邱臣遠續任，副總召及幹事長分別由賴香伶、張其祿擔任。此外，稽核委員會和程序委員會分別由吳欣盈、陳琬惠參與。