台東縣政府今天舉行新春團拜，活力滿滿 迎接兔年開春。（莊哲權攝）

台東縣政府今天舉行新春團拜，活力滿滿 迎接兔年開春。（莊哲權攝）

台東縣政府今天舉行新春團拜，活力滿滿 迎接兔年開春。（莊哲權攝）

台東縣政府今天舉行新春團拜，活力滿滿 迎接兔年開春。（莊哲權攝）

台東縣政府今天舉行新春團拜，活力滿滿 迎接兔年開春。（莊哲權攝）

饒慶鈴說，去年底以超過61％得票率獲得連任，很珍惜這樣的機會，未來4年將規畫「城市博覽會」，展現縣府團隊「綻放台東藍」的施政成果，向全世界分享台東的進步與美好。

台東縣政府今天在縣府大禮堂舉行新春團拜，邀集中央駐地機關代表及縣府同仁計約200人，齊聚互賀新春愉快、喜迎兔年的到來。

縣長饒慶鈴表示，這是疫情以來逐漸恢復日常的1年，縣府舉辦闊別2年的新春團拜，大家展現滿滿的活力與衝勁，經過這幾年的蓄積，台東已擁有豐沛的能量、源源不絕的想法與務實的行動力，未來4年仍繼續「綻放台東藍 」，也將率團隊在4年任期內打造屬於台東的城市博覽會，向全世界展現、分享台東的進步、創新、獨特與美好。

活動一開始由台東回響樂團首席蔡侑霖及鋼琴家郭明瑛母子，以小提琴與電鋼琴合奏開場，接著由去年獲得台東縣鄉土歌謠比賽特優的金峰鄉新興國小，演唱優美排灣族古調「今天陽光燦爛」，接續是活潑可愛又熱情的水精靈兒童表演兔子舞。

活動最後安排小遊戲搶獎金，獲勝者可以得到台東金幣，新春團拜在充滿歡笑聲及互相祝賀中圓滿結束。