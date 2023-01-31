桃園市屋齡超過30年的建築物約有30萬棟，全市平均屋齡27歲，建管處指出，桃園的屋齡在六都建築物裡屬於相對年輕、老屋數量也相對較少，不過新市府為了提升建築安全，持續推動老舊建築物的免費初評，並簡化危老建築物的重建審查程序，讓原本需要1個月的審查期縮短到10天。

建築管理處長邱英哲表示，危老條例從2017年5月公布至今，內政部統計桃園至今有148件危老重建申請案，由於危老建築重建、都市計畫變更都需耗費時間，加上桃園目前仍有許多重畫區，因此建商、不動產公司會選擇到重畫區開發，而非走危老重建或都更，所以桃園的申請案數量與其他縣市相較的確較少。

邱英哲說，過去危老重建的申請案件都需要召開預審會議，加以審查各項容積獎勵的項目及額度，包括時程獎勵、規模獎勵、耐震獎勵、綠建築、智慧建築及無障礙環境等獎勵，其實容積獎勵的項目、額度都已明定在「都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法」中，因此為了簡化審議流程，即日起容積獎勵項目和額度都不必再召開預審會議審查。

邱英哲指出，以往危老重建的申請案件審查需要約1個月，現在簡化流程後回歸到一般執照申請，只要10天左右就可以拿到執照，可以大大提升申請執照的效率。只有1種狀況需要經過預審會議，倘若民眾申請危老重建時欲爭取放寬建築物的高度，由於此舉或多或少對外部環境會造成影響，為此才需要經過審查。

除了危老重建申請案以外，中央也補助各地方政府替民眾進行免費的房屋耐震初評，邱英哲表示，目前已有2553棟老舊建築物申請免費的耐震初評，由於30年以上的房子，結構設計皆適用舊法規，免費的耐震初評是以現在精進的新法規去檢視舊建築，給予民眾專業建議，如房屋沒有任何問題無需更動，若有小瑕疵則建議修繕補強或拆掉重建，這個耐震初評只有申請人可獲知結果，請民眾放心踴躍申請房屋耐震初評。