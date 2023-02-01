周二泛歐Stoxx 600指數收盤下跌1.19點或0.26%，為453.21點。但是在優於預期的企業財報寄望和經濟復甦跡象之下，該指數在一月仍上漲了6.7%。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick說，歐洲很幸運，有一個溫暖的冬天，因此沒有經歷到能源價格最糟糕的情況。

然而接下來幾天，對今年股市上漲來說有一項重要的測驗。目前外界廣泛認為聯準會(Fed)預計在周三會將政策利率上調25基點(1碼)，另一方面，歐洲央行(ECB)和英國央行(BoE)很可能在周四分別升息50基點。

Sosnick說，有關歐洲央行會採取什麼樣的行動，外界有較不一致的看法，關於25基點或是50基點，以及持續多久，歐洲央行實際上有一些討論。

周二公布的歐元區經濟數據，對緩解市場恐慌的作用不大。

歐元區第四季出現成長，但是整體情勢依然疲弱，並且預計2023年有微弱的成長。

德國12月零售銷售意外下跌。在能源價格推高之下，法國1月通膨上升。

受到諾和諾德(Novo Nordisk)和羅氏控股(Roche Holding)股價下跌的拖累，醫療健康股是周二Stoxx 600指數中拖累最大的板塊。

義大利裕信銀行(UniCredit)大漲12.3%，報17.9歐元，股價觸及近5年新高；該行公布上季創紀錄獲利，並承諾將從2022年的獲利中，返還給投資人52.5億歐元。

金融服務股在瑞銀集團(UBS)的拖累下，則下跌0.9%。

瑞銀大跌2.1%，報19.4瑞朗，該全球最大財富管理銀行表示，預計未來一年市場將迎來「不確定性」。

利率敏感的房地產股和礦業分別下跌1%。