又有機車闖入國道！國道一號新營路段昨（31）日驚見一群年輕人深夜騎乘機車在路肩狂飆，讓路過駕駛直呼「太誇張」，對此，國道警察第四大隊指出，將調閱相關監視影像追查，通知該機車車主到案說明，查證後將依法舉發。

根據「記者爆料網」的影片可以看見，車輛駕駛行駛在國道一號上，發現一旁有3輛機車在路肩狂飆，其中1車還雙載，讓目擊民眾不禁直呼「太誇張了吧！」。

國道警察第四大隊指出，由於影片未顯示日期、時間及車牌等相關資訊，目前警方尚未接獲民眾檢舉，如有接獲民眾檢舉將依規定舉發，也已積極調閱ETC門架、CCTV及相關監視影像追查中，並將通知該機車車主到案說明，待查證後依法舉發。

國道警察第四大隊呼籲民眾，機車行駛國道，依法可對機車騎士依道路交通管理處罰條例第33條第4項（不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者）規定開罰，處駕駛人新台幣3千元以上6千元以下罰鍰。