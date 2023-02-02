六都首長今日恢復列席行政院會，會後更與院長陳建仁進行長達1小時的茶敘，行政院發言人陳宗彥2日說，今日會議氣氛相當融洽，未來將持續邀請直轄市首長參加院會，期間若有議題需要將由副院長鄭文燦隨時召集；而陳建仁強調「建設不分黨派、團結不問藍綠」，也親自送上親筆撰寫的《小大人公衛素養課》、《因果螺旋》。

陳宗彥稍早主持院會後記者會時指出，陳建仁院會時先歡迎六位直轄市長與會，祝福各位未來能以高執行力解決市政難題，他也強調國家要團結，因為「建設不分黨派、團結不問藍綠」，他舉例過去班班有冷氣、生生有平板以及政院加碼補助中低收入戶，都是中央、地方合作的經典範例。 陳建仁強調，只要對民眾有利的事，地方需求中央都會支持，讓社會更溫暖、國人更幸福、國家更進步。

而茶敘中，六都市長提及交通建設、大眾運輸、自來水管修繕更新、國土計畫、稻作停灌及統籌分配款等議題，陳建仁也邀集相關部會首長與會，包括國發會主委龔明鑫、交通部長王國材、經濟部次長曾文生、農委會主委陳吉仲、內政部長林右昌、財政部長莊翠雲、主計長朱澤民等人親自說明。

陳宗彥說，幾位市長因現任閣員會主動跟縣市間進行溝通而表示讚許，陳建仁也親自送市長兩本書，分別是《小大人公衛素養課》和《因果螺旋》，皆和傳染病、公共衛生有關，前者是以插畫方式呈現傳染病、公衛科普內容，適合親子閱讀，後者是推理科普書，會著眼邏輯推理跟科普概念，兩者都有提到全球關注的新冠肺炎。

陳宗彥表示，今日院會、茶敘氣氛融洽，未來在院會將持續邀請六都首長列席，但會後茶敘將尊重首長公務行程安排，若有溝通、反映議題需要，未來會由副院長鄭文燦召集大家，隨時聯繫。他強調，未來溝通平台會持續，不一定一定要在院會後。