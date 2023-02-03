新北市去年底的青年租金補貼已在農曆年節發出，扣除申請不符資格者，還有401個名額可供申請，新北城鄉局將從今年2月13日起至2月24日，開放第2次青年租金補貼，提醒符合資格者把握機會申請，最快4月初就能完成審核。最高可補助6000元。

為減輕新北市租屋族群的負擔，新北城鄉局去年11月開放申請青年租金補貼，不僅加碼租金補貼的額度，還放寬了家庭年收入的限制，1270個名額，吸引1556人提出申請，最後符合資格共869件。

新北城鄉局指出，由於市府預算還有餘額，這次加開第2次受理，讓來不及申請的青年朋友也有機會提出申請。本次受理後，將會有1個多月的審查期，最快預計4月初就可公布結果。

城鄉局指出，申請新北青年租金補貼的資格為在新北市設籍、就學或就業的18歲以上未滿40歲青年，符合單身、新婚未滿2年或育、孕有未成年子女、胎兒的家庭組成條件，且財產所得、租賃地位置符合規定者，均可提出申請。

城鄉局說，經審查符合資格者，依據不同條件，單身可享有3500元租金補貼、新婚4500元、育（孕）有未成年子女（胎兒）1或2人補貼5000元、 育（孕）有未成年子女（胎兒）3人以上補貼6000元，最長1年的租金補貼。