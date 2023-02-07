新竹市香山區西濱路、香山聯絡道今（7）早發生一輛載著液態氮的化學槽車在路口疑似違規從外側左轉，遭後方大貨車攔腰撞翻，槽車當場側翻路面，水平幾乎轉了180度，驚悚事發影片曝光，網友稱「學長何苦學長」、「槽車硬幹左轉」、「跑累了，躺一下」。

消防人員指出，7日上午10點多接獲民眾報案，指竹市香山區西濱路、香山聯絡道有兩輛大貨車發生車禍，消防人員趕到後發現，現場為砂石車與另1輛載送液態氮的大貨車發生交通事故。其中，載送液態氮的大貨車因車禍撞擊翻車，導致駕駛一度受困，消防協助脫困，患者無明顯外傷無送醫。

新竹市香山區西濱路、香山聯絡道今上午發生兩輛大貨車事故，其中1輛載送液態氮的大貨車翻車，打橫在路中間。（翻攝照片）

大貨車雖翻覆在路中間但仍有慢車道一線通行，並未造成回堵。此外，載送的氮氣氣體雖微洩漏，但屬正常現象，已通知公路總局養護單位派員前往處理；臉書曝光事發畫面，該液態氮槽車當時左轉時，左側車身突遭後方一輛大貨車撞上，整車側翻在地，地面留下大量碎石。

網友留言「這路口超亂，而且沒人要減速的，感覺油罐車哪裡就差點撞上了」、「學長何苦學長」、「學長累了在地上休息一下怎麼了嗎，不要太不滿」、「再當三寶啊，外線內尻」、「學長們的對決」、「學長不要」、「直行車綠燈直行，槽車硬幹左轉」、「跑累了，躺一下」。