軟銀集團7日公布財報顯示，上季淨損達7,834億日圓，遠不如去年同期的獲利290.5億日圓，亦低於市場預估的獲利2,059億日圓。
過去幾季以來，軟銀業績震盪起伏劇烈。該集團第一季（去年6月止）淨損3兆日圓、創下史上單季最大虧損紀錄，第二季（9月止）因出脫手中阿里巴巴持股而呈報獲利3兆日圓。
軟銀集團表示，旗下投資部門兩檔願景基金與拉美基金上季虧損合計達到58億美元，原因在於投資組合裡多數企業股價下跌。
受到科技股去年崩跌影響，日本願景基金2022財年第三季（截至去年12月底止）大虧6,600億日圓（約50億美元），此為連續第四季虧損，連帶拖累母公司軟體銀行集團業績低迷。
軟銀集團7日公布財報顯示，上季淨損達7,834億日圓，遠不如去年同期的獲利290.5億日圓，亦低於市場預估的獲利2,059億日圓。
過去幾季以來，軟銀業績震盪起伏劇烈。該集團第一季（去年6月止）淨損3兆日圓、創下史上單季最大虧損紀錄，第二季（9月止）因出脫手中阿里巴巴持股而呈報獲利3兆日圓。
軟銀集團表示，旗下投資部門兩檔願景基金與拉美基金上季虧損合計達到58億美元，原因在於投資組合裡多數企業股價下跌。
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