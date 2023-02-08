中國決定放寬防疫措施後，有外媒報導，中國富人近期湧入新加坡定居。移民諮詢公司總裁透露，中國富豪花錢的方式令人印象深刻，他有次參加客戶派對，一名中國人現場開了一瓶日本「山崎55年」威士忌，價值高達約80萬美元（折合約台幣2400萬）。

根據法新社報導，新加坡這個亞洲金融中心稅收相對較低，人口以華人為主，吸引中國富豪前往。報導稱，最近有一群中國人抵達新加坡，他們當中有些人在聖淘沙豪宅定居，新來的人喜歡開著勞斯萊斯或賓利到處兜風，並經常出入高級高爾夫俱樂部，以聖淘沙高爾夫俱樂部為例，外籍會員年費達67萬美元（約台幣2000萬元）。

中國富人花錢不手軟，移民諮詢公司AIMS總裁鐘貴添提到，他在客戶家的聚會上，看到中國人客戶拿出一種罕見的日本威士忌「山崎55年」，這種酒一瓶要價80萬美元。

高爾夫營銷顧問公司Blazon主管Benny Teo則說，這些剛移居新加坡的中國人，當中許多人都很年輕，他們穿著時尚的名牌服裝，通常自成一個圈子。

報導指出，中國富人出走趨勢可能會繼續下去，中美之間日益緊張的關係也在推動一些企業家離開中國。

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