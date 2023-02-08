美中緊張關係不斷加劇，曾長年擔任慕尼黑安全會議主席的前德國駐美大使伊辛格（Wolfgang Ischinger）當地時間7日表示，擔憂美中兩個超級大國沒有設立處置危機的通話管道，呼籲雙方加強對話，「少一點高音喇叭式的對吵外交，多一些沉默外交」。另針對中國偵察氣球事件，他建議應該「低調處理」。

德國之聲報導，伊辛格向德國Phoenix電視台指出，過去數十年來，無論是中美兩國，還是其他一些國家都在借助衛星、電子監控以及其他手段獲取訊息。令人遺憾的是，氣球事件令美中雙方的對話受到阻礙。而在俄烏戰爭的大背景下，中美對話顯得尤為重要。

伊辛格指出，中美雙方都有過激反應。美國的過激反應源於共和黨陣營攻擊美國總統拜登的內政需要，而中國的過激處則在於聲稱美方擊落氣球是違反國際法的行為。

伊辛格表示，中美之間顯然沒有設立處置危機的通話管道，這一點令人擔憂。他希望，美國務卿布林肯臨時取消的訪華計畫能夠在近期內成行。同時，即將召開的慕尼黑安全會議也能夠為中美對話提供平台。

今年的慕尼黑安全會議將於17日至19日舉行，這也是俄烏戰爭爆發後的首次會議。美國白宮6日晚間證實，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）將出席會議並發表演說。白宮表示，在俄羅斯發動侵略戰爭的大背景下，美國副總統出席慕尼黑安全會議展示了跨大西洋夥伴的團結和決心。

會議組織者稱，屆時會有40個國家的元首以及90多名部長級官員與會，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）以及北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。

美國政治新聞網站Politico報導，中方將派負責外交事務的中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅出席會議，但官方迄今尚未證實這一消息。此外，會議主辦單位以「不為戰爭罪犯提供宣傳舞台」為由，拒絕邀請俄羅斯官方人士出席會議。