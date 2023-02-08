微軟正砸下巨資將未來押注在人工智慧上，這表示該Windows作業系統公司將直接挑戰Alphabet旗下的谷歌。多年來，谷歌在網路搜尋和瀏覽器技術方面一直領先微軟。

●AI版Bing搜尋引擎、Edge Web瀏覽器

微軟周二宣布將推出一款聊天機器人與Bing搜尋引擎進行整合，透過人工智慧撮合網頁、綜合不同的資訊來源，甚至能撰寫電子郵件及進行翻譯。

微軟預期其市占率每多拿下一個百分點，將額外帶來20億美元的搜尋廣告收入。

微軟表示，在Edge瀏覽器中，Bing的AI技術還能提供財報或其他網頁的「精華」，讓用戶不必理解冗長或複雜的文檔。此外，這項技術還可以建議電腦程式碼。

透過與新創公司OpenAI合作，微軟的目標是超越其矽谷的競爭對手，並從加速內容創建、自動執行任務的工具獲得巨大的報酬。微軟此舉將影響其商業產品，如該公司的雲端運算與團隊協作工具，也將影響消費者網路的生態。微軟執行長納德拉在記者會上表示，這項技術將幾乎重塑所有軟體類別。

微軟表示，新版Bing搜尋引擎將採用OpenAI最強大的技術、名為「Prometheus」的模型，且必要時也可取得Bing的即時網路數據，這表示Bing的聊天機器人可以提供消費者即時消息，功能將優於OpenAI聊天機器人ChatGPT目前只提供截至2021年的資訊。

微軟首先將在桌上型電腦提供有限的新版Bing搜尋服務，未來幾周後將開放給行動設備使用，該公司希望藉由用戶的反饋改進其AI技術。微軟高層表示，這項AI技術仍可能產生與事實不符的資訊，即所謂的「幻覺」（Hallucination）。此外，公司也將致力於防止其AI技術遭到濫用。

●對手應戰

為了迎戰來勢洶洶的微軟，谷歌母公司Alphabet周一宣布將推出名為聊天機器人「Bard」，在測試過用戶的反饋後將於未來幾周公開發布。中國搜尋引擎巨頭百度宣布自家類似ChatGPT的聊天機器人「Ernie Bot」將在3月完成測試，並在之後公開發布。

這些緊鑼密鼓的表態，凸顯出矽谷有多看好「生成式人工智慧」（generative AI）將帶來的巨大變化。所謂的生成式AI是指機器透過學習能生成全新的內容，可能是一篇文章、一張圖片、一個音檔或是一部影片。

目前微軟在網路搜尋市場的占有率約只有10%。投資人普遍認為這項AI新技術對所有參與者都有利，周二微軟股價勁揚4.2%，Alphabet亦上漲4.6%，百度在美掛牌股價飆漲12.18%。

●分析師看法

Gartner分析師Jason Wong表示，微軟與OpenAI結盟，短期內和微軟的商業客戶比較有關係，但也可能給消費者業務帶來「顛覆性的機會」。除了遊戲，微軟在搜尋、行動通訊和社群媒體等主要消費科技市場都未能取得領導地位。

微軟更新Edge瀏覽器也將加劇與谷歌Chrome的競爭。Wedbush Securities分析師Daniel Ives表示，現在搜尋市場成為科技業競爭最激烈的領域之一。OpenAI可望協助微軟擴大其目前只有9%的市占率，而谷歌則將面臨版圖流失。

谷歌「搜尋和其他」事業去年第四季營收為426億美元，微軟的搜尋和新聞廣告營收只有32億美元。