臉書母公司Meta本月初公布財報，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）已經預告將進一步裁員，且正在裁撤部分中階主管。有消息傳出，Meta已經要求經理職和董事轉為個人貢獻者，如果無法接受轉職，便直接離職。

外媒報導，Meta本月1日公布財報時，祖克柏宣布今年進一步削減成本支出的計畫，訂定主題「效率之年」，旨在開源節流，並預告裁撤5%至10%的人力。

知情人士透露，Meta正在努力提升公司效率，已經給許多經理職和董事兩個選擇：轉為個人貢獻者工作或離開公司。個人貢獻者主要專注程式編寫、設計和研究等工作內容，不負責管理人力。

知情人士表示，這項人事命令在公司內部被稱為「扁平化」，高階主管會在未來幾周向下屬佈達細節。此外，Meta未來的裁員模式將聚焦於個人，且是採漸進式，意味著不會重演去年一次大規模裁員。

Meta去年11月展開首度大規模裁員，裁撤佔總員工數約13%的員工。知情人士表示，部分Meta員工贊同公司的這項變革，團隊之間制定的目標太過相似，而一些經理僅管理一到兩名員工。