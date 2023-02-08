Story Wear店內亦集結來自台灣和世界各地、同樣履行環保理念的生活設計選物。（Story Wear提供）

將零廢棄時尚帶入台灣的永續時尚品牌Story Wear，創業至今致力推動「Rethink」、「Remake」、「Recycle」，從原料開始落實「Zero Waste（零廢棄）」概念，不只把「Power of Zero（循環的力量）」的精神融入一針一線之中，如今更將永續理念延伸至空間設計。Story Wear悉心打造旗下首間零廢旗艦店，選址於台北松菸園區，用行動證明台灣時尚對永續允諾的責任，已經不再僅限於衣桿上的商品。

Story Wear創辦人陳冠百以創造出時尚和永續完美平衡的品牌為己任，品牌幕後生產團隊皆是二度就業婦女、腦麻兒家庭及更生人等就業弱勢族群，今年更首次與詩人導演盧建彰合作，以這些幕後功臣為主角，推出創作詩集《自由 平等 博愛，And You？》，希望讓眾人關注這些小人物的人生故事，藉此體現真正的「永續時尚」。

在氣候變遷劇烈、環境資源有限的衝擊下，各國永續意識抬頭，被列為全球第二大污染的時尚產業也爭相競逐希望成為全球最佳企業，更以成為「對世界最好的企業」（Best for the World）為目標。英國B型企業協會指出：「在英國，平均每日申請認證的企業增加了一倍，年度認證企業增加了40％，服裝、珠寶和皮革製品類尤其受到關注。」台灣永續時尚品牌Story Wear也不落人後，在推廣環保與零廢理念的道路上，以「零廢棄」為宗旨發展實體店面。

位於誠品生活松菸店一樓的Story Wear零廢旗艦店，與台灣永續研發團隊共同合作實踐「永續時尚」，原生打造台灣零廢時尚旗艦店。全店大面積使用回收材，以回收鋁呈現銀金屬色與水庫回收淤泥塗料 - 水泥灰為主調，呈現出低調簡約卻又新潮吸睛的質感。店內的銀灰色地面特別選用以100％回收衣服製作的「衣纖木」板材；同時，地板可回收重複使用，拆解後更能再進入回收、製成的體系中，不造成浪費。