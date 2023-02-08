綜合陸媒8日報導，儘管目前大陸和香港網域都未能直接使用ChatGPT，但百度相關人士透露，百度於2019年3月已經開發文心「ERNIE 1.0」系統，2020年開始應用「文心大模型」技術，深度賦能搜索的相關性、深度問答和內容理解等。

趕搭ChatGPT熱潮的業者除了百度之外，網易 旗下網易有道也傳出正投入ChatGPT同源技術AIGC在教育場景。

報導稱，ChatGPT於2022年底公開後，因應其超卓的自然語言對答能力，被視為可轉變網路搜尋生態的產品，最新每月活躍用戶量已達1億戶，增長速度更勝TikTok、Instagram等社交平台。

微軟在今年1月份加大投資ChatGPT母公司OpenAI後，7日晚間宣布會在旗下搜尋引擎「Bing」整合新一代人工智慧Prometheus，形容產品是特別針對搜尋用途，能與使用者以對話交流，並透過Bing新面板顯示發言和網頁連結。