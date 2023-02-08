福貞說，因適逢元月農曆春節，及金屬包材產業淡季，導致元月合併營收年減，但大陸自去年底已逐步放寬疫情管制，隨著疫情漸進下行，內需消費市場築底回溫，加上農曆春節假期，消費人潮出籠，快速消費品市場需求回暖，集團旗下兩岸六大生產基地，已全數開工，福貞今年第一季出貨產品，會以涼茶、啤酒與碳酸性飲品為主，將推升二片式鋁罐的出貨成長，進而帶動第一季集團營收動能。

至於三片式馬口鐵罐部分，福貞山東廠近日新接獲國際品牌大廠寵物食品罐訂單，主因是公司憑藉研發優勢，生產符合歐盟認證的食用級金屬鐵罐，並提供不同容量的罐型，因而取得上述訂單。

福貞指出，未來針對三片鐵罐產品，公司會持續增加產品組合廣度，並優化產品組合，以期提升毛利率表現。

至於旗下新竹廠2021年底完成併購後，去年已開始貢獻營運，並繳出優於預期的表現，今年除持續作為台灣各大飲料品牌纖體罐（Sleek can）獨家供應商，並將啟動200ml及250ml小容量罐型訂單生產，以擴大「纖體罐」產品滲透率，下半年將正式導入新罐蓋產品的投產，可望增加新竹廠的外銷比重。

展望今年營運，福貞透露，旗下陝西廠二片式鋁罐新廠新產線規劃，可望今年第三季投產，集團在多條產線運作下，將更聚焦各營運基地產線，專一單一罐型的生產，減少換線的生產耗損，進而使產能再提升。這將有助於整體經濟規模效益與毛利率的增長，以期讓公司營運穩健向上。