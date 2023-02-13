艾美特工業區舊廠土地位於中國廣東省深圳市寶安區石岩街道內，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，2019動土開工，2021年完工，驗收後TCL遷移補償金約新台幣7.12億元已於2022年1月認列。

該案總建築物面積5.27萬平方公尺，艾美特分回3.6萬平方公尺，並對外招租，由中際聯公司租下商業用地、辦公樓、廠房及高級公寓等合計超過3萬平方公尺，剩下未出租部分艾美特則保留總部自用。

艾美特與中際聯的租約，辦公樓及廠辦皆為10年，高級公寓為11年，免租期過後按月收取租金並認列財報，租金按合約約定有調升條款，未來有調升空間，粗估每年將挹注收入超過人民幣1250萬。艾美特董事長史瑞斌表示，未來租金收入資金將強化公司現金流和加強研發的投入，艾美特重視的還是本業的不斷求新與進步。艾美特表示，預估今年大陸市場在疫情後消費可望回穩，雖經濟成長趨緩，但原物料價格除銅材料以外皆趨於穩定，對於今年整體業績抱持樂觀，可望資金回流，狀況勢必優於去年，今年重點仍放在產品優化並合理提價，以提升毛利為目標。