自疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案推出以來，外界紛紛關心如何針對中小企業轉骨。經濟部日前透露，擬爭取250億元，幫助中小企業升級轉型。

國發會先前也表示，有關特別條例及預算中對中小企業的幫助，規劃朝補貼或貸款進行，協助中小企業進行智慧化、低碳化及軟體投資，同時協助廠商重新設計產線。另針對中小企業工廠，也將朝合法永續有效率的方法來改善，提供升級轉型專案貸款。

據了解，經濟部所提計畫將同時協助製造業與商業服務業的中小企業導入碳足跡，進行智慧化、低碳化升級，製造業的部分包括組成專家輔導團進行碳排查、啟動「大帶小」方案，協助中小企業進行智慧化模組與低碳化；需要購置更新設備之補貼或啟動專案貸款；補助中小企業對員工辦訓；輔導臨登工廠完成環安、消防安全等工廠改善計畫；商業服務業部分，希望以特色街區與市集品牌化，形成綠色商圈，推動無紙化營運等，預算費用將全部以疫後條例來支應。

在專案貸款部分，知情官員表示，各產業類別及對應額度上限，仍待9日行政院會上拍板後公布。