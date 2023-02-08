女星隋棠與老公Tony結婚後，兩人育有2子1女，近年買下位於大直的豪宅，沒想到才搬完家不久，昨(7日)被鄰居投訴放任小孩發出噪音，且多次規勸無效，隋棠則表示已全力配合改善，仍無法取得諒解，雙方隔空交火，對此，同樣住在大樓的女星歐陽靖頗有感觸，提及家附近有人也有類似離譜經驗直嘆：「沒有人想跟鄰居交惡」，讓她搬到台南後仍記憶猶新。

歐陽靖透露，到台南定居被詢問為何不買透天厝？她表示自己本想定居日本、僅偶爾回台，並未有生小孩的打算，因此退休後的媽媽才買了小坪數的公寓好打掃，哪知道變成祖孫三人同居。歐陽靖坦言，她知道2歲多的兒子很好動，喜歡在室內跳來跳去，還常常大聲唱歌和大笑，為了消耗他的體力，僅能盡量把他帶到戶外。

某次偶遇鄰居時，歐陽靖主動關心是否有被吵到？對方一臉茫然回：「蛤？我什麼都沒有聽到啊？？」原來對方從事日夜顛倒的居家工作，睡覺時兒子都在上學，且是個熟睡的人，讓她慶幸直稱：「我們運氣也太好！！」更表示：「千金難買好鄰居，因為好鄰居讓我這個新手媽媽的育兒壓力小了非常非常非常多！」

她會這麼說跟尚在台北時，住過50年屋齡老公寓的經驗有關，她表示該地隔音不太好，曾聽過因健康因素在家休養的鄰居，不時報警抗議樓上鄰居太吵，但警察按門鈴一看，根本就在睡覺，對方氣得搬走，後來換了一組外國人家庭更離譜，竟直接登門威脅：「中華民國法律規定10點以後不能發出聲音」。

因此，見到隋棠被控惡鄰居的事件，歐陽靖頗有感觸，表示沒有人想跟鄰居交惡，但每個人對噪音的感受不同，基準點不一的情況下無法好好協調，過去自己有段時期，也對聲音非常敏感，連開日光燈的電流聲都會不舒服，更別提小孩的哭鬧聲，因此很慶幸如今有好鄰居，並盼望對方永遠不要搬家。