藝人隋棠被爆放任孩子不分晝夜嬉鬧，導致鄰居不甘其擾告上法院，目前已走法律途徑，待司法釐清真相，對此，育有7名兒女的網紅「林叨囝仔」Sydney透露過去住大樓時，雖然未被鄰居投訴過，但為了不讓小孩製造噪音擾鄰，得立下許多規範，最後便決定換到透天屋居住。

Sydney表示看到隋棠近來被爆擾鄰的新聞，讓身為多寶媽的她感同身受，回想起過去住在大樓時，雖然未收到任何鄰居投訴，但為了避免小孩發出噪音，每天都得不斷提醒：「不要跑、慢慢走、小聲說話」，同時也為小孩感到難過：「童年真的只能在不能跑步、小聲走路中長大了嗎」。

Sydney為了讓孩子開心成長，決定搬到透天厝居住。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）

Sydney透露老公是害怕會給別人造成困擾的人，因此對於噪音控管非常嚴謹，尤其是小孩發出太大聲響，就越擔心吵到別人，導致心情不好，最後全家人情緒都受到影響，加上在孩子愈生來愈多的情況下，即便住大樓能有全家聚在一起的感覺，但為了孩子能開心成長，便決定搬到透天屋，雖然或多或少還是會影響到鄰居，但也感謝所有人包容一家九口各種聲音，讓她忍不住直呼：「千萬買房、億萬買鄰啊」。

對此，網友紛紛留言：「現在好鄰居只能靠佛系緣分」、「有小孩真的超怕吵到鄰居⋯當初買房加分的一點，樓下是郵局不怕吵」、「還好我們直接搬到沒有鄰居的地方」、「現在很多人都沒有道德心，只考慮自己的開心，而不自覺得製造了噪音」、「我們就算是透天，隔壁及對面鄰居也真的是7788」。