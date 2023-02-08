大陸上觀新聞8日報導，大陸公安系統人事調整繼續。據福建省公安廳網站消息，福建省副省長、省公安廳黨委書記李建成6日主持召開廳黨委（擴大）會議。上述官方消息表明，福建省副省長李建成已兼任福建省公安廳黨委書記。

公開資料顯示，李建成是天津市人，生於1967年6月。曾長期在家鄉天津工作。1988年，他從天津農學院畢業後，成為武清縣農業局幹部，此後他在武清縣（武清區）工作近30年，官至武清區委常委、常務副區長。

2016年1月，李建成首次跨區履新，擔任寶坻區區長，次年4月轉任河東區委書記。

2019年年底，李建成離開工作31年的天津，南下福建，出任福建省委副祕書長。次年2月，他接替許維澤擔任龍岩市委書記，去年3月升任福建省副省長，至此番兼任新職。

在此之前，黃海昆擔任福建省公安廳黨委書記、廳長，他現任福建省委常委、政法委書記。

據悉，2023年以來，除福建省以外，上海、貴州、河南、山西、海南、雲南、江西、吉林、山東、河北等省分公安廳（局）領導也有調整。

1月9日，李成林（1968.03）任山西省副省長、公安廳廳長；鄭海洋（1970.04）任河南省副省長、公安廳廳長。

1月10日，蔡朝暉（回族、1971.07）任海南省副省長、公安廳廳長。

1月15日，岳修虎（1973.04）任雲南省發改委主任、公安廳廳長，此前一天，他當選為雲南省副省長。

1月17日，江西省副省長袁勤華（1966.11）以省公安廳黨委書記的身分出現在公開報導中。

1月18日，李偉（1967.08）任山東省副省長、公安廳廳長。

1月20日，公開報導顯示，新任吉林省副省長賀志亮（1970.10）、新任河北省副省長王立彤（1968.12），分別兼任所在省分公安廳黨委書記。

1月21日，貴州省副省長賈利軍（1968.08）以省公安廳黨委書記的身分出現在公開報導中。

1月30日，上海市公安局官網更新資訊顯示，副市長張亞宏（1968.07）已兼任公安局黨委書記。

值得注意的是，上述履新的官員中，均擔任所在省分的省級政府副職，且他們多數有跨省履新或者央地交流任職的經歷。比如，李成林此前為遼寧省檢察院檢察長；鄭海洋此前為公安部鐵路公安局局長；袁勤華此前為重慶市公安局黨委副書記。張亞宏、賈利軍等人曾在公安部任職。

目前大陸31省分省級公安系統一把手中，除鄭海洋、蔡朝暉、岳修虎、賀志亮4人外，還有4位「70後」，分別是：甘肅省副省長、公安廳廳長黃瑞雪（1972.02）；陝西省副省長、公安廳廳長徐大彤（1970.02）；黑龍江省副省長、公安廳廳長李毅（1970.07）；江蘇省副省長、公安廳廳長李耀光（1970.10）。

現年50歲的岳修虎，是目前最年輕的省級公安系統一把手，他同時擔任雲南省發改委主任，這種任職情況也頗為罕見。