保瑞加拿大廠12月歲修、又有匯兌損失，2022年11~12月每股盈餘2.58元，低於市場預期，加上，在2月初以來股價急漲逾3成，今日直接跳空鎖在跌停板477元，至10:30，賣單超過2000張想要脫手。

保瑞公告，2022年12月自結稅後歸屬母公司淨利1.07億元，每股盈餘1.43元，累計11~12月稅後歸屬母公司淨利1.93億元，每股盈餘2.58元，表現不如市場預期，主要是因加拿大廠12月歲修，致11、12月營收表現較弱，以及12月有匯兌損失影響。

晉弘視網膜AI輔助診斷軟體進軍日本，今日股價強漲逾6.5%。晉弘與丸紅(Marubeni)集團負責數位醫療保健事業的子公司Clairvo Technologies簽訂獨家銷售協議，依據此協議，Clairvo將於日本銷售晉弘的眼底攝影機搭配視網膜AI輔助診斷軟體，為晉弘產品進入日本市場的一大里程碑。晉弘的視網膜AI輔助診斷軟體為全球第一可同時提供眼底微血管瘤、出血、軟滲出、硬滲出等視網膜病變之分類、分期及病徵位置的AI軟體，敏感度高達98%以上，特異率高達96%以上，超越目前市面上的產品，能有效輔助醫師掌握病情的嚴重程度，以及視網膜損傷的位置，並輔助非眼科醫師決策病患是否需要轉診至眼科。