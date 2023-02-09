杰倫智能科技成立滿5年，去年完成A輪募資，至今總募資金額已超過新台幣2億元。公司藉由研發團隊融合製造產業專用的機器學習演算法，打造無程式碼（no-code）AutoML虛擬資料科學家平台，協助製造業快速部署AI應用。與其他資料科學或人工智能的解決方案不同，Profet AI AutoML平台能使企業僅透過相關數據收集並上傳平台，在短時間內透過案例參考，自動生成高品質預測模型，一周內落實AI應用，協助解決工廠端面臨的移擴廠或全球化管理問題。

目前Profet AI在台灣台北、新竹、高雄，以及日本與大陸均已設有據點，員工人數在一年內雙倍成長，創下近100％人才留任率。同時，業務規模翻倍成長，累積橫跨12大製造類型產業100家以上中大型製造業客戶，其中有70％以上為產業龍頭與上巿櫃企業，如：友達、佳世達、宏遠興業、楠梓電、長興、正新等。

Profet AI共同創辦人暨執行長黃建豪指出，Profet AI將「躍」訂為公司今年的關鍵字，制定加速海外巿場佈局、強化產品線以及擴大人才延攬與培育等三大策略來締造成長動能。

海外市場今年將前進東南亞，擴大招募各地合作夥伴，共同拓展更多世界級製造業客戶。此外，Profet AI除持續優化其既有產品AutoML虛擬資料科學家平臺與隨選即用AI應用知識庫「Ready To Go Applications」，並預計在今年年中推出AI生命周期管理新產品。

為因應龐大巿場需求，Profet AI積極招募包含研發、使用者體驗、國際業務、客戶成功與行銷等人才，預計員工人數將由目前的50人提高到百人規模。