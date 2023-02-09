美泰兒在8日盤後公布去年第四季營收年減22％至14億美元，低於分析師預期的16.8億美元。去年第四季淨利1,610萬美元，與前年同期相比跌幅高達93％，導致EPS經調整後為0.18美元，低於分析師預期的0.29美元。消息公布後美泰兒股價在9日盤前下跌9％。
美泰兒執行長克雷茲（Ynon Kreiz）表示：「去年第四季業績不如預期，因為整體經濟環境比預期來得艱困。」
去年年終雖有不少消費者被折扣吸引而添購新玩具，但高通膨對玩具市場的衝擊已經浮現。美泰兒（Mattel）去年第四季營收、獲利皆不如預期，並預警今年上半庫存偏高將使營收下滑。
美泰兒在8日盤後公布去年第四季營收年減22％至14億美元，低於分析師預期的16.8億美元。去年第四季淨利1,610萬美元，與前年同期相比跌幅高達93％，導致EPS經調整後為0.18美元，低於分析師預期的0.29美元。消息公布後美泰兒股價在9日盤前下跌9％。
美泰兒執行長克雷茲（Ynon Kreiz）表示：「去年第四季業績不如預期，因為整體經濟環境比預期來得艱困。」
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