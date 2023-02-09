美泰兒在8日盤後公布去年第四季營收年減22％至14億美元，低於分析師預期的16.8億美元。去年第四季淨利1,610萬美元，與前年同期相比跌幅高達93％，導致EPS經調整後為0.18美元，低於分析師預期的0.29美元。消息公布後美泰兒股價在9日盤前下跌9％。

美泰兒執行長克雷茲（Ynon Kreiz）表示：「去年第四季業績不如預期，因為整體經濟環境比預期來得艱困。」