1名失聯2年多的越南籍謝姓移工，日前跑到大寮區一處工地行竊，將工具偷走變賣，同樣是越南籍的工地老闆發現後報警，警方於2天後逮到人，他因逃逸在外沒工作才鋌而走險，加上沒想到偷的竟是同鄉，各種情緒下讓他忍不住眼眶泛淚。

林園分局大寮分駐所日前接獲一名越南籍女子報案，指她的工地遭到不明人士行竊，工作器具都被偷走，警方監視器發現，1日深夜3點多，1名男子鬼鬼祟祟出現在空無一人的工地中，隨後翻牆逃離現場。

大寮所專案小組透過監視器影像追查，發現該名竊賊還特意行竊車牌使用，相當狡猾，不過也發現他經常出入在大寮區，3日發現他使用的摩托車停在三隆路一間超商前，現場埋伏等到他一出現準備發動車輛時上前盤查，當場將這名已經失聯2年多的34歲謝姓越南移工查緝到案。

謝姓移工起初否認犯案，但警方出示鐵證如山的監視器影像，他也無法辯駁，他稱因為自己在台灣逃逸，沒有辦法工作，因此才挺而走險，行竊工地地內電鑽等器具，變賣得手約5000元，當成生活費，得知是偷到同鄉人的財物，他當場眼眶泛淚，感到相當抱歉，全案訊後依竊盜罪偵辦。