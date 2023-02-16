根據美媒《ART News》報導，墨西哥國家人類學和歷史研究所（INAH）的考古學家在著名的馬雅城市奇琴伊察（Chichen Itza）發現了一組據信屬於菁英住的建築群。直到現在，城市範圍內還不曾發現這類的建築遺蹟。
奇琴伊察建於公元5世紀，是墨西哥尤卡坦半島的馬雅遺址群。這座城市由馬雅菁英統治，是古代馬雅人的朝聖地，尤其在乾旱時期，更是求雨的好去處。 作為聯合國教科文組織世界遺產和世界七大奇蹟之一，奇琴伊察自1998年以來一直學者尤為關注探索的熱點。每年大約有200萬人參觀該遺址。
考古學家魯伊斯（Francisco Perez Ruiz）解釋說，新發現的住宅區為「第一個統治者和他的家人一起居住的住宅群」。
該建築群包括一個入口拱門、蝸牛之家、月亮之家和陽具宮（the Palace of the Phalluses）。新發現的地區被稱為奇琴別霍（Chichen Viejo），預計將併入奇琴伊察考古遺址。
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