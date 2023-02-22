國民黨台北市議員游淑慧今(22)日在臉書貼出數張監察委員到大湖公園調查要不要開放獨木舟活動的照片，並驚呼現場搞得像總統出巡一樣，不讓人民靠近，更把人民的意見拒於門外。對於這場景時常出現在號稱民主國家的台灣，游淑慧直言「真的很可悲」。

游淑慧在臉書指出，監察委員的角色是監督公務員的怠惰失職、聽取人民的陳情聲音，但我們國家的監察委員出巡和總統一樣，不讓人民靠近，把人民的意見拒之於門外，「這一幕時常在號稱民主國家的台灣出現，真的很可悲」。

游淑慧PO出數張照片質疑，里長是暴民嗎？里民是刁民嗎？並認為這些和他們生活環境相關的議題，卻連進入旁聽或發表意見都不許。游淑慧直言，現場警察人數有必要一對一盯里民？對於警察將體力和時間浪費在保護大官不被驚擾的舉動，她更直呼「我的老天」。

游淑慧進一步強調，這是監察委員調查大湖公園要不要開放獨木舟活動的現場，監委調查這個議題已經很瞎，現場這種場面更扯，「為何不讓四方有對話討論的機會」。游淑慧在文末也特別標註「為什麼不調查缺蛋問題？」、「為什麼不調查台電巨額虧損問題？」、「為什麼不調查陳宗彥事件涉及吃案洩資問題」。