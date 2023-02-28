桃園警察分局中路派出所員警27日執行專案時，有有住客反映隔壁房間發出許多雜音，好像有人在打架，員警立即前往查看。發現房間內竟有笑氣，隨即依法移請主管機關裁處。
警方表示，27日執行「防制營業場所涉毒專案」，於臨檢轄內某汽車旅館時，有住客反映隔壁房間發出許多雜音，好像有人在打架，員警立即前往查看。員警敲門請該房內住客配合臨檢，22歲彭姓男子及其女友前來開門，他們表示並沒有爭吵，也沒聽到甚麼雜音，員警請其配合檢查，一進房內馬上發現兩支笑氣鋼瓶，兩人表示鋼瓶搬來很久了，沒有隨意拖動，發誓沒有發出噪音擾人。
員警向其說明吸食笑氣已違反「毒性及關注化學物質管理法」相關規定，將依法移請主管機關裁處，並勸導兩人，濫用笑氣危害極大，吸入過量笑氣，會有呼吸困難、胸悶及咳嗽等症狀，當急性中毒時，會導致缺氧甚至引發死亡，不應為了一時歡樂拿生命做賭注。
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