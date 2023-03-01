83歲劉姓阿嬤日前下午散步行經台中市東峰公園，穿越人行道中間鐵柵欄，走進後不小心跌進坑洞，爬都爬不起來，工程人員晚上下班把鐵柵欄上鎖，阿嬤被關在裡面發出哀號聲求救，最後被人聽到報警，才救出驚慌的阿婆。

警方指出，劉姓阿嬤當天在住家附近的公園散步，卻誤闖人行道施工的圈圍區，太過緊張在工地內跌倒，當時工程人員未發現有民眾闖入，下班時直接將工地鐵門上鎖，阿嬤發現自己被關在鐵柵欄內不得其門而出十分驚慌，呼救好久才有熱心民眾發現報警。

員警獲報趕抵，發現工地並無其他出入口，便先安撫阿嬤的情緒，準備設法聯繫廠商前來協助開門，此時先前的熱心騎士折返，告知看到工程人員正在另一頭巡視工地，便帶著員警找到廠商，順利打開鐵門協助劉姓阿嬤脫困，也結束了這場驚魂記。

警方表示，員警找來廠商開門，阿嬤當時撫著胸口心有餘悸地說，她平時心臟不好需要服藥控制，這次實在是嚇得不輕，員警見阿嬤驚魂未定，暖心護送驚慌的阿嬤返家，「歷經冒險」的阿嬤回到熟悉的家心情終於慢慢平復，對熱心民眾及員警的協助很感激。

警方提醒，隨著年齡增長，認知及反應能力降低是身體機能老化的正常現象，提醒長輩們外出時儘量穿戴顏色鮮明的衣物，穿越馬路時務必行走斑馬線，同時也要眼觀四面、耳聽八方，避免意外。而民眾若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住長輩並通知警方協助，讓他們能安全返家。