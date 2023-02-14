澎湃新聞14日報導，浙江紹興一社區多戶高層住戶被盜，社區智慧監控影像記錄了「大盜」行竊的片段：在無保護的情況下，沿18層、27層的外牆攀爬，經住戶打開的窗戶翻入。紹興柯橋區警方透露，犯罪嫌疑人王某已被採取刑事拘留措施，案件正進一步偵辦。

1月中旬，柯橋警方接到某社區18樓住戶報警，稱家中財物被盜，民警發現入戶門鎖完好，靠樓梯間一側的窗戶敞開，判斷嫌疑人可能經外牆從樓梯間窗戶爬入。該社區是警方的智安社區示範點，有多處智能監控。民警調取監控發現，案發當日凌晨，涉事住宅樓很多住戶已熄燈，18樓樓道內的燈光突然亮起，一個黑影在沒有保護的情況下，從樓道窗戶翻到外牆，踩著屋簷，沿外牆攀爬並通過住戶打開的窗戶翻入室內。

1月26日凌晨，警方又接到該社區一戶27樓住戶報警，稱被入戶盜竊。據介紹，業主已回老家過年，但屋內的智慧監視攝像鏡頭開著，當日業主在手機收到智能攝像頭發送的預警後立即報警，攝像頭也把盜竊者的一舉一動記錄下來。警方發現該起案件中，犯罪嫌疑人的入室手法與18日的失竊案一致，推斷為同一人作案。

結合前期掌握資訊，警方很快鎖定嫌疑人王某，在杭州余杭區一飯店將其抓獲。警方介紹，王某曾租住案發社區，熟悉環境，事發前曾踩點。2020年，他曾以同樣手法在該社區入室盜竊，被判處有期徒刑九個月。