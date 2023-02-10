世界棒球經典賽A組賽事將在台灣台中洲際棒球場開打，但官方宣傳照卻沒有地主球員的照片，引發台灣球迷不悅。中華職棒會長、立法院副院長蔡其昌10日表達嚴正抗議，要求主辦單位即刻修正錯誤，不容許國家被矮化。

蔡其昌指出，世界棒球經典賽海報漏印中華隊，我們必須要表達最嚴正的抗議，要求主辦單位即刻修正錯誤，國家代表隊有我們的尊嚴及立場，不容許國家被矮化，或者讓國家代表隊在整個比賽過程中，有被不尊重之處。