進入實戰階段的中華隊今天繼續在斗六與味全龍進行熱身賽，中華隊打者火力全開，全場敲出16支安打，王維中、江少慶各投2局無失分，終場以15比1拿下2連勝。

中華隊今天同樣採取雙先發，王維中、江少慶各投2局，龍隊投手吳秉恩5局登板，接續又由中華隊投手陳冠偉、呂彥青、陳禹勳與曾峻岳各投1局，唯一失分是陳禹勳。

投手成功壓制龍隊打線，中華隊打者也火力全開，連2場都有雙位數安打演出，旅美好手張育成在5局接替林立上場打擊並鎮守二壘，首打席就敲出左外野一壘安打，8局再次站上打擊區再揮出右外野二壘打，展現好狀態。

總教練林岳平表示，江少慶根王維中此役狀況理想，球速、控制力都有在狀況內，接下來將視球員恢復狀況增加球數，賽前規劃他們各投2局，目標是盡可能減少用球數。

至於首次在熱身賽出賽的張育成的表現，「餅總」賽後誇讚：「很好餒！」他認為，第一次上去打擊就面對林凱威有辦法打出強勁安打，出棒速度很快，看起來是目前陣中擊球力道最好的打者。明天張育成將先發上陣守二壘，教練團也會安排不同球員搭檔二游。

中華隊連兩戰都以大比分擊敗龍隊，林岳平認為，因為這批球員年輕，春訓階段很快調整到比賽狀態，希望他們能把這個狀態延續下去面對高強度比賽。明天中華隊將碰上台鋼雄鷹，打線上也作出微調，吳念庭將在比賽後段替補上陣，王柏融今晚報到後也會了解他的狀況，明天出賽機率很高。

17日中華隊打線：

第一棒：陳晨威（中外野手）

第二棒：林立（指定打擊）

第三棒：林子偉（右外野手）

第四棒：張育成（二壘手）

第五棒：吉力吉撈・鞏冠（捕手）

第六棒：王威晨（三壘手）

第七棒：范國宸（一壘手）

第八棒：江坤宇（游擊手）

第九棒：郭天信（左外野手）

先發投手：黃子鵬、陳仕朋