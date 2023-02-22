魏暉倪歸零再出發演唱《逆風飛翔2023》。（上行娛樂提供）

魏暉倪歸零再出發演唱《逆風飛翔2023》。（上行娛樂提供）

魏暉倪2013年擔任WBC 世界棒球經典賽-中華隊加油大使，當時她唱作應援主題曲《逆風飛翔》，成為「全民運動甜心」，她將於後天（24日）推出重唱版本《逆風飛翔2023》，請到Rapper兆銘Illumin8r加入英文饒舌，以及廣場舞達人「瘋狂麥克斯」編舞，更將在3／12中華V.S.古巴戰役上首唱此歌，為中華隊應援加油，期許一舉得勝。

有趣的是，久未露面的魏暉倪，近期在社群po出新照，居然被網友譏：「沒有錢拍新照片嗎？怎麼用以前的照片呢？」讓她看了一笑，「難道這些年我完全沒有變嗎？」她笑說這次返台，大掃除時把十年前的衣服拿來試穿，發現居然一套而下、非常合身，效果跟當年一模一樣，美麗如昔。

魏暉倪身兼創作音樂人、演員、主持人多重身份，她於2012年時，因創作畢業歌《今年夏天》而出道， 2013年擔任WBC世界棒球經典賽-中華隊加油大使。

睽違十年，魏暉倪請到陳威全重新製作《逆風飛翔2023》，將在3／12在經典賽事上引吭演唱此曲，她還特別於昨在新北大都會公園三重園區親水廣場，攜手「瘋狂麥克斯」舉辦《逆風飛翔 2023》舞蹈宣傳活動拍攝，由「瘋狂麥克斯」編舞，自創洗腦的棒球舞步，暉倪將邀請多位藝人朋友一起跳，總共將募集發佈30支舞蹈影片應援，相當熱血。