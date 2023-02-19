效力火腿隊的「大王」王柏融加入經典賽中華隊後，2場熱身賽中都有安打演出，他表示，現在揮擊過程中感覺是非常順且流暢的，他也提到，先前的打擊動作有些太刻意，在與打擊教練討論後找到最舒服的擊球動作，「現在打起來方向是對的。」

王柏融今天先發打第7棒、守左外野，3打數敲出1支安打，連同上一場替補上陣，已是連2場有安打表現。加入中華隊後，王柏融持續與打擊教練彭政閔、曾豪駒討論，他表示，自己並沒有刻意要把球打平，「喜歡的就去打。這幾次打擊中揮擊過程是非常順且流暢。」

王柏融打擊動作微調成為外界討論話題，不做曾豪駒認為，打擊動作不是最重要的，王柏融也說：「貓哥也是這樣跟我講，專注在與投手對決的揮棒過程中流不流暢才是重點，之前有點太刻意。」但他認為，現在這些都是過程，要嘗試過才能知道問題在哪裡。

賽後王柏融還進到室內加強練打，他表示，這是過去就養成的習慣，在日本時也會賽後再練打，至於休兵日是否還會自主訓練？他笑著說：「就好好休息。」