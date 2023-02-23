美國WBC（世界棒球經典賽）代表隊打者陣容堅強，上季打破美聯單季全壘打紀錄的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）若能加入，美國就可排出賈吉、卓奧特（Mike Trout）及貝茲（Mookie Betts）的豪華外野陣，談到不參加經典賽的原因，賈吉則表示自己想全心全意投入在今年賽季。

接受《FOX體育台》記者Deesha Thosar訪問，賈吉說道：「代表國家參賽會是一種榮譽，但我最主要的目標是能替洋基做些什麼，如何把冠軍帶回紐約。在簽下9年合約後，洋基就是我最優先考量的事，也許4年之後我還是能代表美國參賽，但目前我的重點是今年賽季。」

賈吉認為洋基不會介意他參加WBC，不過因為簽下大約，自己也有著奪冠的使命感，讓他了解眼下真正所要追尋的目標，「我的重點在球團，特別是被任命為隊長後，我不想錯過任何一段春訓。這裡有很多年輕球員，我在推特以及選秀報告看過他們，我有機會能和這些年輕人相處在一起並試著了解他們，讓他們明白我們是如何在大聯盟打球的。」

自從洋基贏得2009年世界大賽冠軍後，已經過了13年之久，仍無法回到大賽的舞台上，對於常年都是季後賽勁旅的洋基來說是不能接受的，所以條紋軍決定再度砸下銀彈，打擊方面綁住了賈吉穩定軍心，又以6年1億6200萬美元網羅明星左投羅棟（Carlos Rodon），投打方面都迎來大升級。根據國外投注網站《OddsChecker》的世界大賽冠軍賠率，洋基、大都會及道奇以+800（下注100元可賺800元）並列第2位，最被看好的是衛冕冠軍太空人，賠率為+650。